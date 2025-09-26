Auto erfasst Kind auf Fahrrad – und gerät auf Friedhof

Wardenburg (dpa/lni) –

Eine Autofahrerin hat in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) die Kontrolle über ihren Wagen verloren und einen neun Jahre alten Jungen auf einem Radweg erfasst. Er wurde schwer verletzt. Das Auto durchbrach dann die Hecke eines Friedhofs und kam kurz vor einem Grabstein zum Stehen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Rettungskräfte versorgten den Jungen und brachten ihn ins Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr. Die 72 Jahre alte Frau blieb unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen wollte sie nach links abbiegen und bremste ab. Aus bislang ungeklärtem Grund bog sie jedoch zu früh ein und fuhr auf den Fuß- und Radweg. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen, der ihr mit dem Fahrrad entgegenkam.

Obwohl der Neunjährige nach Polizeiangaben bremste und die Fahrerin auszuweichen versuchte, kam es zu dem Unfall. Das Kind wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und prallte auf den Boden. Der Wagen landete schließlich in der Friedhofshecke. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.