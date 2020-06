Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Uplengen (dpa/lni) – Eine 68 Jahre alte Fußgängerin, die am Fahrbahnrand entlang lief, ist von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau starb am Mittwochabend noch an der Unfallstelle in Uplengen (Landkreis Leer), wie die Polizei mitteilte. Der 71 Jahre alte Fahrer des Autos, das die Frau erfasste, blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang. Ersten Erkenntnissen zufolge schob sie ihr Fahrrad und führte dabei einen Hund an der Leine. Das Tier blieb unverletzt.

