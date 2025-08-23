Auto erfasst Fahrradfahrerin – 82-Jährige schwer verletzt

Nachdem sie von einem Auto erfasst wurde, wurde eine Fahrradfahrerin mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Dornum (dpa/lni) –

Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen eine Fahrradfahrerin im Landkreis Aurich angefahren und dabei schwer verletzt. Der 35-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach in der Gemeinde Dornum mehrmals in den Gegenverkehr gefahren, teilte die Polizei mit. Schließlich fuhr er auf einen Radweg und erfasste dort eine 82 Jahre alte Frau auf ihrem Fahrrad.

Die Frau wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer floh am Freitagmittag zunächst vom Unfallort, konnte aber wenig später gefasst werden. Laut Polizei besaß er keine gültige Fahrerlaubnis und stand möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.