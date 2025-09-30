Auto erfasst E-Bike-Fahrer in Hamburg-Neuenfelde

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 52 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Neuenfelde schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei ein 39-Jähriger kurz nach 16.00 Uhr am Montag mit seinem Auto auf der Straße Neuenfelder Hauptdeich in Richtung Cranz gefahren, teilte die Polizei Hamburg mit. Der 52 Jahre alte E-Bike-Fahrer sei auf dem Radweg in gleicher Richtung gefahren und habe kurz vor der Einmündung Am Rosengarten unvermittelt versucht, die Fahrbahn zu queren.

Der Autofahrer habe sofort gebremst und ausweichen wollen, den Radfahrer aber dennoch erfasst, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es bestehe keine Lebensgefahr. Die Verkehrsdirektion Süd ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang. Die Polizei sucht dazu Zeuginnen und Zeugen.