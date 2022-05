Auto erfasst 28-Jährigen: Lebensgefährlich verletzt

Seelze (dpa/lni) –

Ein Autofahrer hat in Seelze bei Hannover einen 28 Jahre alten Fußgänger mit seinem Wagen angefahren und lebensgefährlich verletzt. Der Fußgänger sei am späten Donnerstagabend unvermittelt auf die Straße getreten, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Wagen eines 51-Jährigen erfasste ihn fast ungebremst und schleuderte ihn in einen Straßengraben. Der 28-Jährige aus Hannover kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen den 51-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.