Auto brennt in Tiefgarage – Feuerwehr warnt vor Rauch

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Othmarschen steht ein Auto in einer Tiefgarage in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand gegen 7.00 Uhr gemeldet. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr ist mit 44 Einsatzkräften vor Ort. Durch das Feuer gebe es eine starke Rauchentwicklung, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Über Warn-Apps werde daher vor dem Brandrauch gewarnt. Anwohner in Othmarschen und Umgebung werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren nicht bekannt. Zuvor berichteten mehrere Medien.