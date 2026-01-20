Auto brennt auf A7 – Vollsperrung Richtung Hannover

Die Vollsperrung auf der A7 Richtung Hannover dauert auch am Dienstagmorgen an. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Hedemünden (dpa/lni) –

Nach dem Brand eines Autos ist die Autobahn 7 in Richtung Hannover am frühen Dienstagmorgen weiter voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal, wie die Polizei mitteilte. Die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern an.

Nach ersten Erkenntnissen geriet am Montagabend gegen 22.45 Uhr ein Auto aus bislang unklarer Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, war zunächst offen.