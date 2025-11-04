Auto-Brand: AfD-Politiker Baumann dachte kurz ans Aufhören

Berlin (dpa) –

Der AfD-Spitzenpolitiker Bernd Baumann hat nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf sein Auto vor seinem Haus in Hamburg nach eigenen Angaben kurz über einen Rückzug aus der ersten Reihe der Politik nachgedacht. «Der Gedanke kommt ganz kurz, vor allem auch mit dem Mordaufruf gegen mich, ich solle Charlie Kirk in die Hölle folgen», sagte Baumannn der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Er habe kurz darüber nachgedacht, «aber was ist denn die Alternative, dann würde sich ja nichts ändern», fügte er hinzu. Alles, was passiere, motiviere ihn nur noch mehr, weiterzumachen, hatte der AfD-Politiker kurz zuvor schon bei einer Pressekonferenz gesagt.

Baumann kritisiert fehlenden Verfolgungsdruck

Seinen Angaben zufolge gab es schon mehrfach Farb- und Brandanschläge an seinem Haus. Er habe in den Wochen danach auch Polizeischutz gehabt. Dieser ende dann aber auch. Das wisse die Antifa, die müsse nur warten. «Also ich fühle mich relativ ungeschützt, trotz des guten Willens all der tapferen Polizisten». Die Gesetze seien da, es fehle aber der Verfolgungsdruck.

Ein Auto Baumanns war in der Nacht zum Montag vor seinem Haus im Hamburger Westen mutmaßlich angezündet worden. Der für politisch motivierte Delikte zuständige Staatsschutz ermittelt. Auf der linken Plattform «Indymedia» war ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden, das eine Verbindung zur Antifa nahelegt. Verifizieren ließ sich das Schreiben zunächst nicht.

Bekennerschreiben mit Kirk-Drohung

Darin steht unter anderem, dass man Baumanns Auto in der Nacht auf Montag mit einem Brandsatz zerstört habe. In dem Schreiben ist die Rede von einem Brandanschlag. «All you damn’ MAGAfreaks, you will follow Kirk to hell!», steht dort außerdem – «All ihr verdammten MAGA-Freaks werdet Kirk in die Hölle folgen». MAGA steht für US-Präsident Donald Trumps Slogan «Make America Great Again». Trump-Anhänger Charlie Kirk war im September nach einem Attentat gestorben. Die AfD positioniert sich politisch in der Nähe Trumps.

Die Polizei hatte am Montagmorgen von mehreren brennenden Autos im Stadtteil Othmarschen im Hamburger Westen (Bezirk Altona) berichtet. Nach ihren Angaben wurde am frühen Morgen mutmaßlich zunächst ein Auto in Brand gesteckt. Das Feuer habe sich dann auf drei umstehende Autos ausgebreitet. Rettungskräfte der Feuerwehr hätten das Feuer gelöscht. Es werde mit Verdacht auf Brandstiftung ermittelt, teilte ein Polizeisprecher mit.