Auto bleibt wegen Schneewehe in Gleisbett stecken

Husum/Jübek (dpa/lno) –

Aufgrund einer Schneewehe ist ein Auto im Kreis Schleswig-Flensburg im Gleisbett stecken geblieben. Das Fahrzeug war am Nachmittag in der Gemeinde Sollerup bei einem Bahnübergang auf den Gleisen zwischen Husum und Jübek zum Halt gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Der Bahnverkehr sei daraufhin auf der Strecke für kurze Zeit unterbrochen worden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Der Bahnverkehr sei auf der Strecke nach kurzer Zeit wiederaufgenommen worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.