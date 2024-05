Auto bei Sprengstoffexplosion stark beschädigt

Schneverdingen (dpa/lni) –

Bei einer Explosion von Sprengstoff ist am Wochenende ein Auto stark beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend in Schneverdingen nördlich von Soltau, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Verletzte gab es demnach nicht. Zeugen sollten sich bei der Polizei melden – etwa falls sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hätten, die sich möglicherweise fluchtartig vom Tatort entfernt hätten. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.