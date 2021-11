Auszeichnungen der Nordischen Filmtage werden überreicht

Lübeck (dpa/lno) – Heute Abend werden in Lübeck die Preise der 63. Nordischen Filmtage vergeben. Um die insgesamt zehn Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien bewerben sich mehr als 100 Produktionen, darunter Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme. Als wichtigster Preis gilt der mit 12 500 Euro dotierte NDR-Filmpreis, der seit 1990 an einen Spielfilm von besonderer künstlerischer Qualität verliehen wird. Die Auszeichnungen im Gesamtwert von 58.000 Euro werden im Rahmen einer Festveranstaltung im Theater Lübeck überreicht.

