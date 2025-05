Auszeichnung für Queerbeauftragten der Bundesregierung

Sven Lehmann, Queerbeauftragter der Bundesregierung, wurde in Osnabrück mit dem Rosa-Courage-Preis des Festivals «Gay in May» ausgzeichnet. (Archivfoto) Bernd von Jutrczenka/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Der Beauftragte der amtierenden Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Sven Lehmann, ist mit dem Preis des queeren Festivals «Gay in May» in Osnabrück ausgezeichnet worden. Die frühere WDR-Moderatorin Bettina Böttinger überreichte Lehmann den Rosa-Courage-Preis, wie eine Sprecherin sagte. Böttinger war auch Laudatorin der Verleihung, die im Friedenssaal des historischen Rathauses in Osnabrück stattfand.

Mit dem Preis will der Verein herausragendes Engagement für die queere Gemeinschaft würdigen. Er wird seit 1992 verliehen. Lehmann werde für sein langjähriges Engagement für die Rechte lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, intersexuellen und queeren Menschen geehrt sowie für seinen Einsatz für eine gerechtere, vielfältigere Gesellschaft, hieß es in der Begründung.

Als erster Queerbeauftragter der Bundesregierung habe Lehmann zahlreiche Initiativen auf den Weg gebracht – etwa die Reform des Transsexuellengesetzes zum Selbstbestimmungsgesetz, Maßnahmen zum Bekämpfen von Hasskriminalität und den nationalen Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.