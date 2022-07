Auswirkungen der Inflation: Regierung berät nächste Woche

Hannover (dpa/lni) –

Über die Auswirkungen der enorm gestiegenen Inflationsrate und mögliche Lösungsansätze will die Landesregierung in der kommenden Woche mit verschiedenen Akteuren beraten. An dem Gespräch am Mittwoch nehmen Energieversorger, die Verbraucherzentrale, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sowie der Sparkassenverband teil, wie die Staatskanzlei in Hannover am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.

«Ich fürchte, dass wir im Herbst und im Winter vor großen Herausforderungen stehen. Wir brauchen in Niedersachsen einmal mehr einen großen gemeinsamen Schulterschluss zwischen Politik und Gesellschaft», sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der Zeitung.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonte, man müsse sich auf schwierige Rahmenbedingungen vorbereiten, auch für die Betriebe, falls es zu Mangellagen oder zum Notfallplan auf Bundesebene komme. Eine Regierungssprecherin bekräftigte, Niedersachsen werde sich beim Bund für weitere Entlastungspakete einsetzen.