Auswertung von Coronatests in Verden läuft

Verden (dpa/lni) – Nach der Verhängung einer Quarantäne für rund 100 Bewohner eines Häuserkomplexes in Verden läuft die Auswertung der Coronavirus-Tests im Labor. «Wir rechnen am Wochenende mit Ergebnissen», sagte ein Landkreissprecher am Samstag. Möglicherweise liege das Ergebnis schon am Samstagabend vor, vielleicht aber auch erst am Sonntag. «Wir müssen schauen, ob das Virus weiter gestreut hat und dann gegebenenfalls weitere Menschen unter Quarantäne stellen.»

Die Menschen in dem Häuserkomplex mit rund 300 Bewohnern seien kooperativ. «Die Lage ist ruhig», sagte der Sprecher. Die Polizei helfe mit, die Hauseingänge zu beobachten.

Nach acht Corona-Infektionen in dem aus drei Häusern bestehenden Gebäudekomplex wurden am Freitag rund 100 weitere Menschen auf das Virus getestet. Sie müssen zunächst bis zur Vorlage des Testergebnisses in Quarantäne. Einer der acht Infizierten musste im Krankenhaus behandelt werden.