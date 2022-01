Auswertung von Corona-Tests verzögert Landtagssitzung

Kiel (dpa/lno) – Die Sondersitzung des Landtags in Kiel zur Corona-Lage ist am Montagnachmittag um eine Stunde verschoben worden. Als Grund gab eine Sprecherin an, die Auswertung der PCR-Tests durch ein Labor dauere noch an. Vor Parlamentssitzungen können sich im Landeshaus Politiker, Mitarbeiter und auch Journalisten auf das Virus testen lassen. Als neue Startzeit wurde 15.00 Uhr angegeben. Der Landtag will die epidemische Lage für das Land feststellen, um zum Beispiel Clubs und Diskotheken schließen zu können. Gaststätten sollen von 23.00 bis 5.00 Uhr dichtmachen.

