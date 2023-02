Ernie und Bert im Museum: «50 Jahre Sesamstraße»

Hamburg (dpa) –

«Der, die, das, wieso, weshalb, warum»: Das 50-jährige Jubiläum der «Sesamstraße» feiert das Hamburger Auswanderermuseum Ballinstadt mit einer Sonderausstellung. Zu sehen sind Puppen, Requisiten und Kostüme aus fünf Jahrzehnten der «Sesamstraße», die in Deutschland seit 1973 von Sesame Workshop und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) koproduziert wird, teilte das Museum am Donnerstag in Hamburg mit. Für Kinder gibt es eine «Schnitzeljagd» mit vielen interaktiven Stationen – dabei können sie beispielsweise ihre eigene Körpergröße mit denen der Sesamstraßen-Charaktere vergleichen, in die Fußstapfen von Bibo oder Grobi treten und beim Sesamstraßen-Memory ihr Können zeigen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erinnerte daran, dass mancher Pädagoge in den 1970er Jahren durch das Fernsehen «den Untergang des Abendlandes befürchtete». «Damals entstand in den USA die Idee, aus der Not eine Tugend zu machen und das neue Medium als Bildungsprogramm für Kinder im Vorschulalter zu nutzen», sagte Tschentscher. NDR-Intendant Joachim Knuth bezeichnete die «Sesamstraße» als «absoluten Sympathieträger» und als «ein Paradebeispiel dafür, wie man den öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag ausführen kann». «Die «Sesamstraße» vermittelt positive Werte, die für unsere Gesellschaft so wichtig sind: Freundschaft, Fairness, Toleranz und Respekt.»