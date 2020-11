Auswärtsmisere: Hannover verliert auch beim Tabellenletzten

Der Würzburger Patrick Sontheimer (r) spielt gegen den Hannoveraner Jaka Bijol. Foto: Timm Schamberger/dpa

Würzburg (dpa/lni) – Hannover 96 hat den ersten Auswärtssieg in dieser Zweitliga-Saison erneut verpasst. Die Niedersachsen verloren am Sonntag selbst beim Tabellenletzten Würzburger Kickers mit 1:2 (1:0) und kassierten damit die siebte Auswärtsniederlage in Serie, wenn man die vergangene Spielzeit mit einrechnet. Marvin Ducksch brachte die 96er zwar in der 17. Minute in Führung. Doch Ridge Munsy (53.) und David Kopacz (74.) bescherten dem Aufsteiger nach der Pause noch den ersten Sieg seit seiner Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Hannover musste zudem ohne seinen Trainer Kenan Kocak antreten, der wegen eines Hexenschusses im Hotel blieb.

