Australische Band mit Leadsänger aus Niedersachsen beim ESC

Perth/Liverpool (dpa) –

Mit einem Leadsänger aus Niedersachsen wird die australische Band Voyager beim diesjährigen Eurovision Song Contest an den Start gehen. Danny Estrin ist in Buchholz in der Nordheide aufgewachsen und singt in der fünfköpfigen Progressive-Metal-Band aus Perth. Die Band gibt es seit 1999. Im Mai wird sie zum ESC nach Liverpool reisen, wie der australische Sender SBS am Mittwoch mitteilte. Erstmals wird Australien dann von einer Band und nicht von einem Solokünstler vertreten.

«Unseren Song «Promise» haben wir extra für die ESC-Bühne geschrieben, und wir haben alle das Gefühl, dass es einer unserer besten bisher ist», sagte Estrin. Die energiegeladene Nummer wartet auch mit Electro-Synthesizer-Elementen auf, die an die 1980er Jahre erinnern. Das ESC-verrückte Australien hatte 2015 anlässlich der 60. Ausgabe erstmals an dem Wettbewerb teilgenommen.

Großbritannien springt 2023 als ESC-Gastgeberland für die von Russland angegriffene Ukraine ein, die beim Wettbewerb 2022 in Turin mit dem Kalush Orchestra gewonnen hatte. Das Finale soll am 13. Mai in Liverpool stattfinden.