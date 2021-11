Austern sind nichts für Til Schweiger

Eine Frau hält in List auf der Nordseeinsel Sylt eine offene Auster in der Hand. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa) – Schauspieler Til Schweiger (57) wird wohl kein Austern-Liebhaber. Auf einem Video, das der Regisseur auf Facebook und Instagram postete, sind er und seine Töchter Luna und Emma dabei zu sehen, wie sie in einem Restaurant Austern probieren. Zu Beginn des Videos tröpfelt er seinen Töchtern Zitrone auf die Muscheln und sagt: «Weltpremiere! Ich habe noch nie in meinem Leben eine Auster gegessen.» Als kleinen Seitenhieb auf seine Ex-Frau Dana Schweiger sagt er außerdem: «Deine Mutter hat mich ein Vermögen gekostet, weil sie immer Austern essen wollte.» Nach dem Verzehr der Delikatesse verzieht Schweiger das Gesicht, greift zum Weinglas und sagt: «Boah, fischig! Wie kann man so etwas nur essen?»

