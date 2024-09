Austausch von Asphaltbelägen an A1-Ausfahrten

Lübeck (dpa/lno) –

Autofahrer auf der A1 müssen in der nächsten Woche an den Anschlussstellen Bad Schwartau und Sereetz (beide Kreis Ostholstein) mit Behinderungen rechnen. An beiden Anschlussstellen müsse der offenporige Asphalt erneuert werden, teilte die Autobahn GmbH mit.

Den Anfang macht den Angaben zufolge am 24. und 25. September die Zufahrt Bad Schwartau in Richtung Fehmarn. Wegen der Arbeiten wird die Zufahrt an beiden Tagen gesperrt. Am 26. und 27. September folge dann die Zufahrt zur A1 Richtung Norden der Anschlussstelle Sereetz. Umleitungen seien in beiden Fällen ausgeschildert.