Ausstellung zur gemeinsamen Geschichte von SH und Dänemark

Schleswig (dpa/lno) –

Das Landesarchiv in Schleswig erläutert von Mittwoch an in der Ausstellung «1773 schleswig.holstein.dänemark – Gemeinsam in die neue Zeit» die Entstehung des dänischen Gesamtstaates und die Auswirkungen auf die Region. Die Schau zeigt anhand von Originalkarten und -dokumenten, wie in der Gesamtstaatszeit von 1773 bis 1864 die Grundlagen für das moderne Schleswig-Holstein geschaffen wurden, wie das Landesarchiv am Dienstag mitteilte.

Viele Spuren des dänischen Gesamtstaats sind den Angaben zufolge noch heute in Schleswig-Holstein sichtbar. So führte beispielsweise die Aufhebung der dörflichen Flurgemeinschaft und die Verbindung der Äcker gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu der Ausbildung der immer noch für Schleswig-Holstein typischen Knicklandschaft.

Große Bauprojekte wie der Schleswig-Holstein-Kanal (1777-1784) sowie Überlandstraßen und Eisenbahnen schufen ab den 1830er Jahren zudem die Voraussetzungen für die Industrialisierung. Noch heute verlaufen die wesentlichen Eisenbahnlinien und Straßen auf jenen Trassen, wie das Landesarchiv weiter mitteilte. Mit der Gründung der Rendsburger Carlshütte 1827 habe die Schwerindustrie Einzug in den Herzogtümern gehalten. Gleichzeitig sei in den Hafenstädten der Handel mit den dänischen Kolonien in der Karibik aufgeblüht.