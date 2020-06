Ausstellung zeigt Cartoons zur Corona-Krise

Organisatorin Dijana Nukic hängt in der Ausstellung «Ansteckende Cartoons» Karikaturen auf. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa) – Eine Ausstellung in der «Havengalerie» in Bremen-Vegesack thematisiert derzeit die Corona-Krise anhand von Cartoons. Zu sehen sind unter dem Titel «Ansteckende Cartoons» 55 Werke von 15 renommierten Zeichnern, darunter Tetsche, Til Mette, Dorthe Landschulz und Michael Holtschulte. Cartoonisten deckten Systemfehler auf, betonte Organisatorin Dijana Nukic. «Wir verhöhnen die Pandemie nicht.» Die neue Normalität präsentiere sich bedrohlich und absurd, aber doch immer wieder lustig. «Ansteckender als das Virus muss das Lachen sein», heißt es in der Beschreibung der seit Ende Mai laufenden Ausstellung, die noch bis 26. Juli zu sehen ist.

Havengalerie