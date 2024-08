Ausstellung über Leonardo da Vinci in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Einen Einblick in das Leben und Schaffen des Universalgenies Leonardo da Vinci können Interessierte vom 17. September an in Hamburg in der Ausstellung «Leonardo da Vinci – Uomo Universale» bekommen. Mit Modellen seiner Erfindungen, Bildern, Videobeiträgen und einer aufwendigen Inszenierung nimmt die Ausstellung in den Gausshöfen die Besucher mit auf eine Reise durch das Leben des Genies, wie die Veranstalter mitteilten. Da Vinci stehe für das Idealbild des Menschen in der Renaissance.

Seine Vielseitigkeit unterscheide ihn von berühmten Zeitgenossen wie Michelangelo, Raffael oder Botticelli. Von der Malerei über Ingenieurskünste bis hin zur Mathematik und Anatomie – durch seine präzisen Beobachtungen habe da Vinci bahnbrechende Gedanken erfasst und mit revolutionären Erfindungen die Welt bewegt.