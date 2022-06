Ausstellung macht Forschungsarbeit zum Klangerlebnis

Bremerhaven (dpa/lni) –

Eine Ausstellung der etwas anderen Art ist ab Freitag im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven zu sehen und zu hören: Der Schweizer Künstler Hannes Rickli hat die Daten, die von Forschenden des Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) über Messinstrumente im Arktischen Ozean erhoben wurden, als Basis für seine Rauminstallation genommen. Die Schau «Daten lauschen – Wie die Umwelt in den Computer kommt» wandelt Rohdaten in visuelle und klangliche Erlebnisse um, teilte das Museum am Donnerstag mit.

Zu hören sind Geräusche von Schiffsmotoren, Forschungsgeräten, Tieren, Gletscherbrüchen oder auch Kollisionen von Eisbergen. «Die Installation nutzt den Raum als Wirkungsverstärker und flutet Augen und Ohren mit Signalen aus der Meeresforschung, die sonst im Verborgenen bleiben», sagte Christoph Geiger vom DSM. Die Schau ist bis zum 31. Juli 2022 zu sehen.