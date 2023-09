Ausstellung in Lüneburg zu Rixdorfer Drucken

Lüneburg (dpa) –

Sie arbeiteten mit John Lennon, Udo Lindenberg und dem Lyriker Peter Rühmkorf – nun hat die Lüneburger Kulturbäckerei mehr als 3000 der Rixdorfer Drucke übernommen. 50 davon sind in einer Ausstellung im Glockenhof der Hansestadt bis zum 28. September zu sehen. «Was die Vier gemacht haben, ist einmalig, das ist Kunstgeschichte. Keine Gruppe hat so gearbeitet», sagt Carsten Junge, Geschäftsführer der Kulturbäckerei. «Das ist deutsches Kulturgut, sie haben sich mit Politik auseinandergesetzt.»

Uwe Bremer, Albert Schindehütte (beide 84), Johannes Vennekamp (88) und Arno Waldschmidt (gestorben am 2. März 2017) gründeten vor 60 Jahren das Berliner Kollektiv. Damals erhielten sie finanzielle Unterstützung vom Berliner Senat, um die Werkstatt einzurichten.

Mit viel Kreativität und oft sarkastischem Wortwitz in Kooperation mit namhaften deutschen Dichtern entstanden die Druckplatten – häufig in gemeinsamen Aufenthalten in Gümse im Wendland. «Es gibt kaum einen Literaten in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, der nicht mit ihnen zusammengearbeitet hat», erzählt Junge. Zum Repertoire gehört neben Holzdrucken und typographischen Schriften auch ein Buch zum Beatles-Titel «All You Need Is Love».

Die Sammlung ihrer Werke betreut das Kunstarchiv der Sparkassenstiftung Lüneburg treuhänderisch. Einen letzten Druck setzten die verbliebenen Drei in Lüneburg, wo die originale Werkstatt der Rixdorfer betriebsbereit aufgebaut steht, mit Experten des Hamburger Museums der Arbeit. «Nun soll Schluss sein», sagte Schindehütte.