Ausstellung «Anna Ancher – Sonne. Licht. Skagen.» im MKDW

Alkersum (dpa/lno) –

Das Museum Kunst der Westküste (MKDW) in Alkersum widmet sich von Sonntag an in einer umfassenden Schau der Skagener Künstlerin Anna Ancher (1859-1935). Gezeigt werden 80 Gemälde und Ölskizzen Anchers. Ihr Schaffen zeichne sich durch einen innovativen Umgang mit Licht und Farbe aus, sagte Direktorin Ulrike Wolff-Thomsen am Donnerstag in Alkersum. Die Darstellungen von Lichtreflexionen und Schattenwürfen seien meisterhaft.

Ancher war als Mitglied der bedeutenden Skagener Künstlerkolonie maßgeblich an der Herausbildung realistischer und impressionistischer Strömungen in der skandinavischen Malerei um 1900 beteiligt.

In Dänemark ist Ancher eine der beliebtesten Künstlerinnen, wie Wolff-Thomsen sagte. «Rund 70 Prozent der Dänen können mit dem Namen etwas anfangen.» Bereits zu Lebzeiten hatte sie international ausgestellt. In Deutschland ist sie im Gegensatz zu vielen ihrer männlichen Künstlerkollegen der Skagener Kolonie eher unbekannt. Dies soll mit der Ausstellung nun geändert werden.