Aussichtsplattform des Planetariums öffnet am 24. September

Hamburg (dpa/lno) – Von der City Nord zum Fernsehturm und über den Michel bis hin zur Elbphilharmonie: In einer Woche können alle Hamburger wieder das 360-Grad-Panorama von der Aussichtsplattform des Planetariums im Stadtpark genießen. Nach langer Bauzeit sollen die beliebte Plattform und die historischen Treppenhäuser wieder für Besucher öffnen, teilte das Planetarium am Dienstag in Hamburg mit. Dann können die Besucher mit einem zweiten Aufzug auch direkt bis zur Aussichtsplattform fahren. Darüber hinaus wurden erstmals in der hundertjährigen Geschichte des ehemaligen Winterhuder Wasserturms auch die Treppenhäuser des denkmalgeschützten Gebäudes renoviert.

Planetarium Hamburg