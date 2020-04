Aussicht auf Regen in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) – Nach vielen trockenen Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst für Dienstag in Niedersachsen Regen. Vereinzelt sind demnach auch Gewitter und Starkregen möglich – vor allem in höheren Lagen. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 13 Grad in Ostfriesland und 23 Grad im Harzvorland. Die Gefahr von Waldbränden ist demnach aber noch nicht gebannt. «Heute besteht noch regional eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr», teilten die Meteorologen mit. Der Schwerpunkt liegt demnach zwischen Aller, Lüneburger Heide und dem Wendland.

