Ausschreitungen nach Aufstieg von Hansa Rostock

Fans des FC Hansa Rostock feiern nach dem Spiel gegen den VfB Lübeck den Aufstieg in die zweite Liga. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Rostock (dpa) – Nach der weitgehend friedlichen Aufstiegsfeier von rund 6000 Fans des FC Hansa Rostock auf dem Neuen Markt ist es in der Nacht zu Sonntag zu Ausschreitungen im Rostocker Innenstadtbereich gekommen. Zunächst hatten sich den Polizeiangaben von Sonntag zufolge gegen Mitternacht bis zu 250 Personen im Stadtteil KTV versammelt, dort wurde ein mobiler Verkaufsstand in Brand gesetzt. Polizei und Feuerwehr seien mit Pyrotechnik und Flaschenwürfen angegriffen worden.

Aus dieser Personengruppe heraus seien dann an mehreren Orten Barrikaden aus Mülltonnen errichtet und angezündet worden. Insgesamt seien neben dem Verkaufsstand rund 20 Mülltonnen durch die Brände zerstört sowie mehrere geparkte Autos stark beschädigt worden. Auch zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei seien beschmiert worden.

Der FC Hansa war durch ein 1:1 gegen den VfB Lübeck am letzten Spieltag der Drittliga-Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Die Rostocker durften die Partie auf Grundlage von strengen Hygieneregeln vor 7500 Zuschauern bestreiten. Viele Fans vor dem und im Stadion trugen allerdings keinen Mund-Nasen-Schutz. Auch bei der Feier auf dem Neuen Markt waren Maskenträger in der Minderheit. Abstand halten war aufgrund der Menschenmenge nicht möglich.

