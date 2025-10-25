Ausrangierte Strandkörbe kommen unter den Hammer

41 gebrauchte Strandmöbel und zehn Hundestrandkörbe kamen nun bei der Auktion unter den Hammer. Lars Penning/dpa

Norddeich (dpa/lni) –

Viele Schnäppchenjäger haben zum Ende der Tourismussaison die Gelegenheit genutzt, im ostfriesischen Küstenort Norddeich (Landkreis Aurich) einen ausrangierten Strandkorb günstig zu ersteigern. Trotz Dauerregen hätten Schnäppchenjäger wieder weiter Wege in Kauf genommen, um dabei zu sein, sagt Julia Mühlenbrock vom Tourismus-Service Norden-Norddeich.

Im Sommerhalbjahr stehen dort rund 800 Strandkörbe am Wasser. 41 gebrauchte Strandmöbel und zehn Hundestrandkörbe kamen nun bei der Auktion unter den Hammer. Das Mindestgebot betrug 50 Euro.

Für viele Menschen sind die Norddeicher Strandkörbe laut den Touristikern eine Erinnerung an einen schönen Urlaub. «Die authentischen Souvenirs mit dem typischen Geruch von Sonne, Strand und Meer erfreuten sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit.» Die Versteigerung, die es in diesem Jahr zum siebten Mal in Norddeich gibt, ist daher längst kein Geheimtipp mehr. Für die vergangenen Auktionen reisten nach Angaben der Touristiker mehrere Hundert Schnäppchenjäger an die Küste, teils sogar aus Nordrhein-Westfalen.

Dauerregen macht Bietern zu schaffen

In diesem Jahr waren es bei Dauerregen aber deutlich weniger. Immerhin 60 Auktionsteilnehmer trotzten laut Veranstalter dem Wetter, darunter auch Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen und Hessen. Gerechnet hatte man mit bis zu 250 Teilnehmern. Die Veranstalter zeigten sich dennoch zufrieden. «Wir sind alle Strandkörbe losgeworden», sagte Julia Mühlenbrock . Das Höchstgebot lag bei 310 Euro. Die günstigen gingen dagegen schon für 70 Euro weg. Mühlenbrock: «Das waren schon echte Schnäppchen.»

Vor dem Verkauf wurden die Strandkörbe nach Angaben des Tourismus-Service in der Strandmeisterei geprüft und gereinigt. Dort arbeitet ein «Strandkorbdoktor», der die Körbe repariert und instand setzt. «Wir versteigern nur hochwertige und funktionsfähige Strandkörbe, die noch gut einige Jahre halten können», sagt Strandchef Harald Lübbers in einer Mitteilung.

Um den Abtransport der Strandmöbel mussten sich die Käufer selbst kümmern. Viele Bieter waren daher mit Auto und Anhänger gekommen.