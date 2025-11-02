Ausgedünnter Fahrplan: Ab Montag weniger Metronom-Fahrten

Uelzen (dpa) –

Das private Eisenbahnunternehmen Metronom bietet ab Montag vorübergehend weniger Fahrten zwischen Uelzen, Hamburg und Bremen an. Der sogenannte Stabilisierungsfahrplan gilt bis zum 13. Dezember und soll für mehr Verlässlichkeit und weniger kurzfristige Zugausfälle sorgen, hatte das Unternehmen Mitte Oktober mitgeteilt.

Betroffen sind demnach die Strecken Hamburg-Lüneburg-Uelzen und Bremen-Rotenburg-Hamburg mit den Linien RE3, RB31, RE4 und RB41. Von Montag bis Freitag entfallen einzelne Zugfahrten ersatzlos. Die Metronom-Eisenbahngesellschaft riet Fahrgästen, sich in elektronischen Fahrplanauskünften über ihre Verbindungen zu informieren.

Grund für den geänderten Fahrplan sind den Angaben zufolge fehlende Züge. Das für die Instandhaltung zuständige Unternehmen stelle noch immer nicht ausreichend Züge zur Verfügung, teilte die Bahngesellschaft mit.