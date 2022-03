Ausgebüxte Schafe legen Zugverkehr in Kiel lahm

Kiel (dpa/lno) –

Zwei ausgebüxte Schafe haben in Kiel den Zugverkehr für zwei Stunden lahmgelegt. Die Polizei sei mit Blaulicht und Martinshorn am Montagnachmittag im Stadtteil Meimersdorf angerückt, habe die Tiere aber nicht zu fassen bekommen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die Schafe waren bereits zuvor einige Male ausgebüxt, und den Beamten bereits bekannt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten fuhren demnach zur Eigentümerin, die die Schafe mit ihren beiden Hunde einfangen konnte. Insgesamt seien acht Züge ausgefallen. Die entstandenen Polizeikosten wird die Eigentümerin bezahlen müssen.