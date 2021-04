Ausgangssperre um Hannover eingehalten: Kaum getunte Autos

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Auch nach der zweiten Nacht der Ausgangsbeschränkungen in und um Hannover hat die Polizei ein positives Fazit gezogen. Die Beamten stellten 80 Ordnungswidrigkeiten fest. «Das ist im Vergleich zu anderen Tagen wenig», sagte ein Polizeisprecher am Samstag. «Die Ausgangssperre ist relativ gut eingehalten worden.» Keine Verstöße gab es anlässlich des «Car-Freitag» in der Landeshauptstadt. Die Szene habe sich in Hannover beruhigt, sagt der Sprecher. Auch in Papenburg, wo sich die Tuning-Szene in den vergangenen Jahren oft traf, fielen die Aktionen aus.

Auto- und Tuningfans kommen traditionsgemäß am Karfreitag in vielen Städten zusammen. Trotz Corona-Regelungen, Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen rechnete die Polizei mit mehreren Treffen und zeigte viel Präsenz. So auch in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim, wo die Beamten ein Treffen mit insgesamt zehn Fahrzeugen im Bereich der Lingener Emslandhallen wegen der lauten Auspuffanlagen auflösten. Die Fahrer blieben aber in ihren Autos sitzen. «Die Ausgangssperre wurde insgesamt gut eingehalten», sagte ein Sprecher in Lingen.

In Wolfenbüttel, Cloppenburg/Vechta und auch anderen Orten wurden Treffen von jungen Leuten aus mehreren Haushalten untersagt. In den Fällen wurden sowohl die Abstände nicht eingehalten als auch keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen.

