Ausgangssperre im Landkreis Cloppenburg ab Mittwoch

Cloppenburg (dpa/lni) – Im Landkreis Cloppenburg gilt von der Nacht zu Mittwoch an eine Ausgangssperre. Die entsprechende Allgemeinverfügung werde am Montag von der Verwaltung herausgegeben, sagte ein Kreissprecher. In der Zeit von 21.00 bis 5.00 Uhr morgens müssen die Bürgerinnen und Bürger demzufolge im gesamten Landkreis zu Hause bleiben. Am Sonntag betrug die Sieben-Tagesinzidenz 202,1.

Neben der Ausgangssperre wird auch eine Testpflicht für Beschäftigte eingeführt, die neu in einem Betrieb eine Arbeit aufnehmen oder den Arbeitsort wecheseln. Auch für Kirchen und Religionsgemeinschaften gelten mit Blick auf Gottesdienste und Versammlungen weitere Einschränkungen: Der Platzbedarf wurde pro Person von fünf auf zehn Quadratmeter verdoppelt, die maximale Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt, unabhängig von der Größe des Raumes.

