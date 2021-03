Ausgangssperre im ganzen Landkreis Emsland

Eine FFP2-Maske hängt in einem Auto. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild/Archivbild

Meppen (dpa/lni) – Auch der Landkreis Emsland verschärft wegen anhaltend hoher Infektionszahlen seine Anti-Corona-Maßnahmen. Von Mittwoch an soll eine Ausgangssperre zwischen 21.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens gelten, teilte ein Sprecher am Montag mit. Eine entsprechende Allgemeinverfügung sei erlassen worden. Die Entwicklung der Infektionszahlen sei besorgniserregend. Die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Landkreis lag laut Landesgesundheitsamt am Montag bei 218,4.

In der vergangenen Woche war bereits für die Stadt Papenburg eine Ausgangssperre angeordnet worden. Auch der Nachbarlandkreis Cloppenburg will ab Mittwoch eine Ausgangssperre anordnen.

Die Zahl der Kunden im Einzelhandel soll ebenfalls mit der Allgemeinverfügung gesteuert werden. Dann dürfte sich nur noch ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche in den Geschäftsräumen aufhalten. Ab einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern gilt für den darüber hinausgehenden Teil eine Fläche von 40 Quadratmetern pro Kunde. «Wir sehen, dass gerade in den den großen Discountern viele Menschen auf vergleichsweise kleinem Raum zusammenkommen, hier wollen wir gezielt gegensteuern», erklärte der Kreissprecher.

