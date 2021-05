Ausgangsbeschränkung ab Montag im Landkreis Rotenburg/Wümme

Rotenburg/Wümme (dpa/lni) – Im Landkreis Rotenburg/Wümme gilt von Montag an eine Ausgangsbeschränkung. In einer Allgemeinverfügung wurde am Samstag festgestellt, dass der Kreis eine Hochinzidenzkommune im Sinne der niedersächsischen Corona-Verordnung ist. Der Inzidenzwert von 100 wurde an drei Tagen hintereinander überschritten, am Samstag lag er laut Robert Koch-Institut bei 103,2.

«Die Ausbrüche in Rotenburg und Zeven zeigen, dass sich die britische Mutation des Virus schnell verbreitet und den Inzidenzwert steigen lässt. Aber auch die vielen einzelnen Ausbruchsgeschehen erhöhen die Gesamtzahl», sagte Landrat Hermann Luttmann (CDU).

«Wir alle müssen jetzt dazu beitragen, dass die Werte wieder sinken, indem wir die bekannten Regeln einhalten, soziale Kontakte weiterhin reduzieren, bei ersten Anzeichen einer Krankheit zuhause bleiben und wo es geht, im Homeoffice arbeiten.»

Von Montag an gilt die Ausgangsbeschränkung von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Körperliche Betätigung ist Einzelpersonen bis Mitternacht erlaubt.

