Ausflug mit Dampfer endet auf Damm

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Ausflugsdampfer ist auf der Elbe in Hamburg auf Grund gelaufen – 43 Menschen an Bord sind aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Am Dienstagabend fuhr das Schiff wegen Niedrigwassers bei Stromkilometer 606 auf einen Damm auf, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Der Dampfer trieb durch auflaufendes Wasser wieder auf und wurde von der Feuerwehr an die Kaimauer gebracht. Der Einsatz dauerte bis Mittwochmorgen. Ein Schaden an dem Schiff war zunächst nicht erkennbar, es traten weder Flüssigkeiten aus noch gelangte Wasser in das Schiff. Die genauere Überprüfung eines möglichen Schadens dauerte noch an. Es gab keine Verletzten.