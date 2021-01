Ausfahrt Reinfeld der Autobahn 1 an zwei Tagen gesperrt

Reinfeld (dpa/lno) – Die Ausfahrt Reinfeld der Autobahn 1 kurz vor Lübeck in Richtung Norden wird am Mittwoch und Donnerstag jeweils zwischen 9.00 und 16.00 Uhr gesperrt. Grund sei die Installation von Leitplanken an der Energieversorgungseinheit des E-Highways, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Eine Umleitung über das Autobahnkreuz Lübeck wird nach Angaben eines Sprechers ausgeschildert. Der Verkehr auf der A 1 wird zweispurig an der Baustelle vorbei geführt, die Geschwindigkeit auf 80 Kilometer in der Stunde beschränkt. Das Auffahren in Richtung Lübeck an der Anschlussstelle ist nach Angaben eines Sprechers weiterhin möglich.

Pressemitteilung Autobahn Nord