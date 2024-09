Lübeck (dpa/lno) –

Wegen Arbeiten an der Entwässerung wird die Anschlussstelle Jahnshof der Autobahn 1 am Dienstag zeitweise gesperrt. Zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr sei ein Ausfahren an der Anschlussstelle bei Oldenburg (Kreis Ostholstein) in Richtung Süden nicht möglich, teile die Autobahn GmbH mit, ein Auffahren dagegen schon uneingeschränkt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.