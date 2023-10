Ausfälle und Verspätungen der S-Bahn treffen Fahrgäste

Hannover (dpa/lni) –

Ausfälle und Verspätungen der S-Bahnen von Hannover nach Paderborn sowie Haste halten die Fahrgäste einem Zeitungsbericht zufolge weiter in Atem. Die Linien S2 und S5 verkehrten am Montagmorgen nur auf Teilstrecken, die Linien S21 und S51 fielen aus, wie die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» (Dienstag) unter Berufung auf das Unternehmen DB Netz berichtete. Erst am Nachmittag habe der Verkehr wieder aufgenommen werden können. «Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass auf dieser Strecke schnellstmöglich der Zugverkehr wieder regulär läuft. Wir können uns dafür nur entschuldigen», sagte eine Bahn-Sprecherin.

Seit Anfang Oktober gibt es dem Bericht zufolge im Raum Ronnenberg Bauarbeiten, die ursprünglich bis Sonntag abgeschlossen sein sollten. Allerdings habe DB Netz bekanntgegeben, dass die Arbeiten nicht pünktlich beendet werden könnten, sagte Birgit Krämer vom Bahnunternehmen Transdev. Die S-Bahn Hannover wird seit Mitte 2022 von Transdev betrieben. Krämer kritisierte die kurzfristige Kommunikation der DB Netz: «Wir erhalten die Informationen, wenn überhaupt, nur in kleinen Häppchen.»