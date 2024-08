Auseinandersetzung: Jugendlicher erleidet Stichverletzung

Lüneburg (dpa/lni) –

Ein Jugendlicher hat bei einer Auseinandersetzung in der Nähe eines Schulgeländes in Lüneburg eine Stichverletzung am Oberkörper erlitten. Er kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei mitteilte. Vier junge Männer erlitten leichte Schürfwunden.

Den Erkenntnissen zufolge waren mehrere Heranwachsende, darunter vermutlich auch Schüler, aneinandergeraten. Bei dem Streit in der Nähe mehrerer Berufsbildender Schulen kam es zunächst zu Handgreiflichkeiten und Schubsereien. Vermutlich wurde auch mit einem Gürtel und einem Stichwerkzeug hantiert.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und sicherte auch Videomaterial der Auseinandersetzung. Die weiteren Ermittlungen zu den Beteiligten und Hintergründen des Streits, auch in Zusammenarbeit mit der Schule, dauern an.