Auseinandersetzung in Lübeck – Festnahme

Bei einer Auseinandersetzung in Lübeck ist ein 40 Jahre alter Mann verletzt worden. Marijan Murat/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Lübeck ist ein 40-Jähriger mit einem Stichwerkzeug verletzt worden. Der 46 Jahre alte Tatverdächtige sei zunächst geflohen, nach Zeugenhinweisen einige Stunden später aber festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Der 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe für ihn nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat sind den Angaben zufolge noch unklar.

Am Morgen hatten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Lübecker Lindenplatz gemeldet. Da unklar war, wie viele Personen daran beteiligt waren, schickte die Polizei zunächst mehrere Funkstreifenwagen an den Tatort.