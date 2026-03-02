Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis Leer

Moormerland (dpa/lni) –

In Niedersachsen gibt es einen weiteren Vogelgrippe-Fall: Im Landkreis Leer wurde in einer Geflügelhaltung in der Gemeinde Moormerland ein Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt, wie der Landkreis mitteilte. Um die Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern, seien eine Schutzzone und eine Überwachungszone eingerichtet worden, innerhalb derer für Geflügelhaltungen und -transporte weitere Auflagen gelten.

Nähere Angaben zu dem Ausbruch und zur Zahl der betroffenen Tiere machte der Landkreis zunächst nicht.