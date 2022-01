Ausbildungszahlen beim Handwerk im Norden fast konstant

Eine Person zeichnet etwas mit dem Geodreieck auf. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Lübeck/Flensburg (dpa/lno) – Die Ausbildungszahlen beim Handwerk in Schleswig-Holstein sind im zweiten Corona-Jahr fast unverändert geblieben. 2021 begannen 6892 junge Menschen eine Ausbildung bei einem Handwerksbetrieb im Land, wie die Handwerkskammer am Donnerstag mitteilte. Im Jahr davor waren es 37 mehr. Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatten allerdings noch 7503 Jugendliche eine Ausbildung im Handwerk aufgenommen.

«Wir sind natürlich froh, dass die Ausbildungszahlen weitgehend stabil geblieben sind», erklärte Kammerpräsident Ralf Stamer. «Allerdings hatten wir gehofft, dass wir 2021 einen Aufholprozess einläuten und die Ausbildungszahlen bis zum Jahresende noch mehr anziehen.» Denn die Ausbildungsbereitschaft der Handwerksbetriebe sei auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sehr hoch gewesen.

Im Handwerk gibt es mehr als 130 verschiedene Ausbildungsberufe. Zahlreiche Ausbildungsordnungen und -inhalte seien 2021 modernisiert worden, gab die Handwerkskammer an. Mit dem Elektroniker für Gebäudesystemintegration sei ein vollständig neuer Beruf an den Start gegangen, in dem Experten in Sachen Smart Home ausgebildet werden.

Die Handwerkskammer Schleswig-Holstein vertritt als Arbeitsgemeinschaft der Kammern Flensburg und Lübeck die Interessen von 32 000 Handwerksbetrieben mit 175 000 Beschäftigten im Land.

