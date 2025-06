Ausbildungsstart künftiger Marineoffiziere erstmals in Parow

Stralsund (dpa/mv) –

Erstmals starten Offiziersanwärter und -anwärterinnen der Deutschen Marine dieses Jahr in Parow bei Stralsund in ihre Ausbildung. Bis zu 300 Männer und Frauen können am 1. September an der dortigen Marinetechnikschule (MTS) ihre Grundausbildung beginnen. In der Vergangenheit fand die Grundausbildung für künftige Marineoffiziere laut Bundeswehr an der Marineschule Mürwik (MSM) in Flensburg und der Marineunteroffiziersschule in Plön (beide in Schleswig-Holstein) statt.

Die erstmalige Grundausbildung in Parow hat laut Bundeswehr unter anderem mit der Umstellung der Offiziersausbildung in der Marine von einer einjährigen zu einer zweijährigen Ausbildung vor Beginn des Studiums an einer Universität der Bundeswehr zu tun. Ein Sprecher verwies zudem auf eine gewachsene Zahl von Anwärtern und Anwärterinnen. Als großer Marinestandort biete die MTS entsprechende Ausbildungskapazitäten.

Weitere Ausbildung weiterhin in Flensburg

Die Grundausbildung vermittelt Grundkenntnisse des Soldatenberufs. Dazu gehören etwa Schieß- und Fitnessausbildung. Außerdem nehmen die Offiziersanwärter und -anwärterinnen in Parow an der sogenannten Aufbaubefähigung Bord teil. Dabei geht es etwa um die Schiffssicherung und die eigene Rettung in Notlagen.

Beide Lehrgänge finden in Parow bereits regelmäßig für andere Laufbahnen in der Bundeswehr statt. Die MTS Parow bildet darüber hinaus auf ihrem weitläufigen Campus in spezialisierten Lehrgängen alle Techniker der Seestreitkräfte etwa an Motoren und Geschützen aus.

Nach Abschluss der ersten Lehrgänge findet an der Marineschule Mürwik – auch als «Rotes Schloss am Meer» bekannt – der Offizierslehrgang statt. Mürwik bleibe weiterhin die «Alma Mater» der Offiziere, erklärte die Bundeswehr.

Nach aktuellem Stand starten 246 Offiziersanwärter und -anwärterinnen. Die Bundeswehr geht davon aus, dass die Zahl bis September noch steigt. Zwei Drittel der bislang registrierten Anwärter und Anwärterinnen seien 17 bis 21 Jahre alt. Der Frauenanteil liege bei 15 Prozent.

Marinetechnikschule öffnet ihre Pforten

Zum «Tag der Bundeswehr» am 28. Juni lädt die Marinetechnikschule (MTS) in Parow nach sechs Jahren Pause wieder interessierte Besucherinnen und Besucher zu einem besonderen Tag ein – unter dem bundesweiten Motto «Wir sind da».

Auf der Suche nach Nachwuchs findet an insgesamt zehn Standorten in Deutschland der «Tag der Bundeswehr» statt. In Mecklenburg-Vorpommern an den Standorten Stralsund und Neubrandenburg, in Schleswig-Holstein in Jagel bei Schleswig und in Niedersachsen in Osterholz-Scharmbeck.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein Programm, das Einblicke in Ausbildung, Technik und den Alltag der Streitkräfte bietet, erklärte die Bundeswehr. Neben Vorführungen, technischen Exponaten und Präsentationen aller Teilstreitkräfte stehen auch persönliche Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Feierliches Gelöbnis auf dem Alten Markt

Ein Höhepunkt in Stralsund sei die Vereidigung und das feierliche Gelöbnis der Rekruten der MTS auf dem Alten Markt. «Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, mit uns ins Gespräch zu kommen, unsere Technik zu erleben und unsere Motivation kennenzulernen», sagte Kapitän zur See Matthias Braband, der Kommandeur der Marinetechnikschule.

Einmal im Jahr öffnet die Bundeswehr ihre Tore und lädt alle Interessierten in ihre Kasernen, auf Flugplätze und in Forschungseinrichtungen ein, um die Arbeit der Streitkräfte und ihre Militärtechnik aus eigener Anschauung erleben zu können.