Ausbildungsmarkt stabilisiert sich: «Schwierig, aber robust»

Hannover (dpa/lni) – Auf dem Ausbildungsmarkt zeigt sich nach den alarmierenden Aussichten im Frühsommer inzwischen leichte Entspannung – doch die Pandemie und andere Faktoren sorgen weiter für Unsicherheit. «Im Vergleich zum Juni haben wir gut aufgeholt, und im September laufen noch Verträge ein», sagte die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen (IHKN), Maike Bielfeldt, der Deutschen Presse-Agentur. Zur Zwischenbilanz nach dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres gehörten aber auch deutlich weniger Neuverträge als 2019. Und in vielen Betrieben gebe es immer noch mehr angebotene Lehrstellen als Bewerber: Fachkräftemangel bleibe unter den besonderen Bedingungen von Corona ein Problem.

«Der Ausbildungsmarkt ist stark in Bewegung», so Bielfeldt. «Die Lage ist schwierig, aber inzwischen robust.» Die Zahl der neuen Verträge liege in Niedersachsen um 14,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der reine Corona-Effekt – weniger Einstellungsbereitschaft wegen geschäftlicher Probleme oder Risiken – mache dabei aber nur einen relativ geringen Teil aus. Ein wichtiger Faktor ist demnach, dass sich weniger junge Menschen für eine Lehre interessieren und dass es nun wieder einen dreizehnten Gymnasialjahrgang gibt.

Im Juni hatten die befragten Unternehmen im Land noch bis zu 23 Prozent weniger Ausbildungsplätze angekündigt. Laut jüngsten Daten aus dem August waren knapp 51 700 Lehrstellen gemeldet, darauf kamen bisher rund 47 900 Bewerber. «Wir glauben, noch aufholen zu können», meinte Bielfeldt. «Corona hat nicht den gesamten Ausbildungsmarkt blockiert, wir sind nur zwei Monate zeitverzögert.»

Bei technischen Berufen (-7,8 Prozent) sei der Rückgang gegenüber 2019 nicht so groß wie bei kaufmännischen Berufen (-17,2). Unter den letzteren gebe es vor allem im sonst auch über Bedarf ausbildenden Gastgewerbe eine starke Abnahme um 32,9 Prozent – diese Branche ist besonders stark vom Nachfragerückgang in der Viruskrise gebeutelt.

In der für Niedersachsen wichtigen Autobranche sei das Bild gemischt. «Für veränderte Antriebsformen wird mittlerweile stark ausgebildet. Aber es stellt sich auch die Frage, wie viele Mitarbeiter überhaupt dauerhaft gebraucht werden.» IHKN-Bildungsexperte Volker Linde sagte: «Alle Metall- und Elektroberufe haben längst die Möglichkeit, auch Digitalkompetenzen zu vermitteln.» Vor allem kleinere Firmen hätten es jedoch nicht leicht im Wettbewerb um den Nachwuchs.

Das Corona-Prämienprogramm des Bundes zur Förderung ausbildender kleiner und mittlerer Unternehmen sei wichtig. Es laufe bisher eher schleppend an, meinte Linde. Die Nachweispflichten seien umfangreich. «Da hat man schon einiges zu tun, bis man das Geld bekommt.» Viele Betriebe warteten aber auch ab, bis sie wüssten, wie viele Azubis sie in diesem Jahr genau einstellen könnten. Ein ergänzendes Programm des Landes Niedersachsen im Umfang von 18 Millionen Euro soll laut den Kammern in Fällen aushelfen, in denen die Bundeshilfen nicht greifen.