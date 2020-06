Ausbildung zur Pflegefachkraft gefragt

Zwei Pflegerinnen schieben in einem Klinikum Patienten mit Rollstühlen durch einen Flur. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Ausbildung zur Pflegefachkraft wird in Hamburg trotz – oder gerade wegen – der Corona-Krise stark nachgefragt. So verzeichnet das Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsberufe die höchste Anmeldungszahl seit sieben Jahren. «Die Ausbildung startet im August – und schon jetzt haben wir einem Drittel mehr Bewerberinnen und Bewerbern zugesagt: 172 statt 129», sagte Leiter Holger Graber. Das Ansehen der Pflegeberufe habe sich in den vergangenen Wochen erheblich verbessert. Auch die Zahlen an Bewerbungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sind während der Corona-Pandemie auf einem hohen Niveau geblieben.