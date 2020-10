Ausbildung der Gefängnis-Sportlehrer soll verbessert werden

Barbara Havliza (CDU), Justizministerin Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Sehnde (dpa/lni) – Um mehr Angebotsvielfalt beim Sport im Gefängnis zu ermöglichen, will das Justizministerium in Zukunft enger mit dem Landessportbund zusammenarbeiten. Bei der Kooperation geht es um die Ausbildung der Justizvollzugsmitarbeiter zu Sportlehrern – genaue Inhalte will Ministerin Barbara Havliza (CDU) heute (11.45 Uhr) in Sehnde bei Hannover bekanntgeben.

Es gehe etwa um Reha-Angebote für suchtkranke Insassen, sagte ein Ministeriumssprecher vorab. Sport im Justizvollzug habe viele Funktionen: Er sei sinnvolle Freizeitbeschäftigung, diene dem Erhalt der Gesundheit und leiste einen wichtigen Beitrag zur Resozialisierung.