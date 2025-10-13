Ausbau der Bundesstraße 5 kommt voran

Husum (dpa/lno) –

Der Ausbau der für die Westküste wichtigen Bundesstraße 5 zwischen Tönning und Husum (Kreis Nordfriesland) kommt weiter voran. Gemeinsam mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Christian Hirte, will Schleswig-Holsteins Ressortchef Claus Ruhe Madsen (CDU) heute Vormittag (9.00 Uhr) eine Anschlussstelle südlich von Husum freigeben. Dadurch werden Wohngebiete im Süden der Kreisstadt vom Lkw-Verkehr entlastet.

Für 25,5 Millionen Euro ist dort unter anderem eine Brücke entstanden, die den örtlichen Verkehr künftig über die Kreisstraße K137 führt und das bisher unfallträchtige Einfädeln von der Kreisstraße in die B5 erleichtert. Der Kreis Nordfriesland und die Stadt sind mit 5,8 Millionen Euro an dem vor fünf Jahren begonnenen Bauvorhaben beteiligt.

Die B5 ist eine der zentralen touristischen Routen entlang der Nordseebäder und zu den Nordfriesischen Inseln. Die Straße zwischen Husum und Tönning wird für rund 200 Millionen Euro auf drei Spuren erweitert. Seit 2021 laufen die Bauarbeiten auf dem 5,7 Kilometer langen Teilstück zwischen Tönning und Rothenspieker. Das Teilstück soll zum Jahreswechsel 2026/2027 fertig werden.