Aus Trave geborgene Leiche ist 24 Jahre alter Mann

Lübeck (dpa/lno) –

Eine vor einer Woche aus der Trave in Lübeck geborgene Leiche ist identifiziert worden. Bei dem Toten handele es sich um einen 24-Jährigen aus Ghana, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitze, teilte die Polizei mit. Angehörige und Bekannte des Mannes hatten sich gemeldet, weil sie von einem unbekannten Toten in der Trave erfahren hatten. Die Polizei hatte außerdem Fotos der Tätowierungen des Mannes veröffentlicht. Dank der Informationen der Bekannten und Angehörigen habe der Verstorbene sicher identifiziert werden können.

Warum der Mann gestorben war, ist nach wie vor unklar. Das stehe bisher nicht abschließend fest. Fremdverschulden konnte die Polizei nach der Untersuchung durch die Rechtsmedizin jedoch ausschließen. Es gebe Hinweise darauf, dass der junge Mann ertrunken ist. Der leblose Körper war am Dienstag vor einer Woche in der Nähe einer Eventlocation in der Stadttrave entdeckt worden.